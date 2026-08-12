“Soy una persona honesta”m expresó Wil Báez, capitán de Recoleta

El duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Recoleta FC, disputado el martes en el estadio bonaerense Tomás Adolfo Ducó del Huracán, lo ganaba el modesto representante paraguayo por el tanto de Pedro Ríos, que a esta altura del año pasado militaba en el 15 de Mayo de Itapé.

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Sobre el cierre del primer tiempo, el VAR detectó una irregularidad. El árbitro chileno Piero Maza, tras la revisión de la acción, expulsó al capitán aurinegro Wilfrido Manuel Báez Matto, de 32 años.

El volante ofensivo aplicó un codazo que dio en el mentón al auriazul Leonel Flores, siendo correctamente echado por la acción.

Con la ventaja, Boca Juniors jugó a placer y dio vuelta la historia 3-1. El colombiano Dairon Mosquera también vio la tarjeta roja por doble amarilla. El Canario debió lidiar con nueve hombres gran parte del segundo tiempo.

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“Ni si el FBI me investiga van a encontrar algo, porque soy una persona honesta”, expresó este miércoles Wil Báez al Cardinal Deportivo, admitiendo su grado de responsabilidad en la caída de su elenco.

“Estaba escribiendo al grupo de compañeros y les iba a decir que no esperen mi disculpa, porque eso es de cagón. Yo me hago responsable de esa jugada”, consignó.

Lo sucedido. “Por inercia levanté el brazo y agarré al jugador de Boca para hacerme sentir en la marca, y le tomé de la boca. Ya sabía lo que se venía por las cámaras”, señaló.

“El presidente (Luis Antonio Vidal Velázquez) entró enojado al vestuario. Era un partido para hacer historia y, lastimosamente, por esa jugada de la que me hago responsable, cambió el partido”, añadió Wil Báez, con pasado en General Díaz de Luque, Deportivo Santaní, Fernando de la Mora, Resistencia, Independiente de Campo Grande y ahora en Recoleta.

“Hasta ahora no recibí ninguna queja, solo apoyo. Mis compañeros y los dirigentes saben quién soy”, significó el deportista.

La revancha entre Recoleta y Boca Juniors está marcada para el próximo martes, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.