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Deportivo Recoleta
11 de noviembre de 2026 - 12:29

Recoleta FC, de cara al partido más importante de su historia

Luis Antonio Vidal Velázquez (52 años), presidente de Recoleta, que quiere hacer historia en la Copa Paraguay 2026 y clasificar a la Libertadores.
Luis Antonio Vidal Velázquez (52 años), presidente de Recoleta, que quiere hacer historia en la Copa Paraguay 2026 y clasificar a la Libertadores.Gentileza

Recoleta FC se dispone a afrontar el sábado contra Libertad el partido más importante de su historia, pues de ganar clasificaría a la Libertadores mediante la Copa Paraguay.

Por ABC Color
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“No solo es el partido del año, sino de la historia de Recoleta”, expresó el presidente de la institución, Luis Antonio Vidal Velázquez, en referencia al choque semifinal del sábado de la Copa Paraguay contra Libertad, marcado para La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:00.

Lea más: Semifinales de la Copa Paraguay, el sábado y domingo

El escenario es el siguiente. Si el Canario es finalista, disputará la definición contra Cerro Porteño o Sol de América, que se encuentra en la División Intermedia.

El torneo de integración otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores como Paraguay 4. En caso que “Reco” juegue la final con el Ciclón y la pierda, de todos modos podría quedarse con la plaza internacional, ya que “la mitad más uno” tiene chances de acceder al mayor certamen de la Conmebol mediante el puntaje acumulado para mejorar su ubicación, liberando así la plaza de la Copa de Todos al vice.

Si Recoleta es campeón, pasa directo a la Libertadores, que sería un hecho histórico para una institución que solo acumula tres temporadas en el profesionalismo.

Si la final es entre “Reco” y Sol de América, los aurinegros automáticamente se adjudicarán el billete, debido a que el reglamento del fútbol paraguayo impide que un club del ascenso compita en La Gloria Eterna, como ocurrió con General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón de la Copa Paraguay 2025, que al descender al segundo nivel no jugó la Copa y sí lo hizo el subcampeón, 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Es por eso la importancia del enfrentamiento del fin de semana para los recoletanos, tal vez más trascendente que la propia definición de la corona. Además, en términos económicos, constituiría un tremendo alivio en esta época de crisis.

La final de la octava edición de la Copa de Todos está prevista para el miércoles 9 de diciembre.

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