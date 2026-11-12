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Deportivo Recoleta
12 de noviembre de 2026 - 12:37

Recoleta FC y sus aprestos para duelo crucial por Copa Paraguay

Lucas Gabriel Monzón (25 años), defensor argentino de Recoleta FC.
Lucas Gabriel Monzón (25 años), defensor argentino de Recoleta FC.Recoleta FC

Recoleta FC ultima detalles para el duelo semifinal del sábado contra Libertad por Copa Paraguay, a disputarse en La Arboleda, a las 18:00.

Por ABC Color
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Toda la carne al asador. Así es la disposición de Recoleta FC para el choque sabatino contra Libertad, a cumplirse en el estadio de Rubio Ñu, a las 18:00, por un lugar en la final de la Copa Paraguay 2026.

Lea más: Seis clubes aún en deuda en el “minutaje” sub 19 del torneo Clausura

La importancia que le da el Canario a la Copa de Todos es tanta que la recientemente presentación contra Cerro Porteño (en La Nueva Olla, 1-1), presentó una alineación totalmente alternativa, preservando a los titulares para el lance contra el Guma.

A través del torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, “Reco” pretende clasificar por primera vez a la Copa Libertadores. El paso a la final allanaría el camino, dependiendo del rival y cómo transcurre el puntaje acumulado anual.

El otro cruce semifinal de la Copa Paraguay lo animan Cerro Porteño y Sol de América, que se medirán el domingo en Itauguá, a las 18:00.

Los recoletanos, dirigidos técnicamente por Jorge González Frutos activan este jueves, mañana realizarán el repaso táctico, tras el cual se iniciará la concentración.

Si bien este es un certamen diferente, en los choques ligueros de la temporada, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI se impuso en las tres oportunidades, por 1-0 y 4-1 en el Apertura, y por 2-1 en el Clausura, hecho que significaría una motivación aún mayor para el Canario el intentar vencer por primera vez al adversario en este ciclo.

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