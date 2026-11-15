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Deportivo Santaní
15 de noviembre de 2026 - 09:53

Deportivo Santaní anuncia la renovación de Julio Irrazábal

Leopoldo Fabio Speranza Jara, presidente del Deportivo Santaní, en compañía de Julio César Irrazábal, durante la firma del contrato de continuidad del entrenador en el club sampedrano.
Leopoldo Fabio Speranza Jara, presidente del Deportivo Santaní, en compañía de Julio César Irrazábal, durante la firma del contrato de continuidad del entrenador en el club sampedrano.Deportivo Santaní

El Deportivo Santaní anunció el fin de semana la renovación del contrato del técnico Julio César Irrazábal para su retorno a Primera División.

Por ABC Color
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“¡Continuidad para el gran desafío!” posteó el Deportivo Santaní como título del anuncio de la firma de extensión del acuerdo con el entrenador Julio César Irrazábal, artífice de la conquista del título de la División Intermedia y el ascenso al círculo privilegiado de nuestro fútbol.

Lea más: ¡Deportivo Santaní, campeón de la División Intermedia!

“Nos complace anunciar a toda la afición deportiva santaniana que hemos renovado por un año más el vínculo contractual con el Prof. Julio Irrazábal, quien seguirá al frente del plantel principal y tendrá a su cargo el gran desafío de conducir al equipo en nuestro regreso a la Primera División del fútbol paraguayo”, indica el informe.

“El acuerdo se concretó en una reunión con el presidente Lic. Leopoldo Speranza, y nuestros gerentes deportivos, Ramón Liuzzi y Derlis Ramírez, reafirmando la confianza en la continuidad del proyecto deportivo”, añade la nota.

“Un entrenador campeón, protagonista del histórico ascenso, que ahora tendrá la responsabilidad de liderar este nuevo capítulo de nuestra historia. ¡Renovamos la confianza y vamos juntos por nuevos objetivos!”, refiere el escrito albinegro.

En 2027, el club sampedrano cumplirá su cuarta temporada en la división de Honor, en tres etapas. La primera fue en 2025, mientras que la segunda se dio entre el 2018 y el 2019.

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