Julio Aldama: “Debemos respetar lo que dice la tecnología”

General Caballero JLM perdió (1-0) ante Libertad, en un encuentro en el cual se le anuló un gol a Eduardo Duarte por posición adelantada. La acción fue revisada por el VAR pero de igual manera generó algunas dudas.

Para Julio Aldama, presidente del General Caballero JLM, se debe aceptar. “Debemos respetar lo que dice la tecnología. Llorar sobre la leche derramada no tiene sentido”, fueron las palabras del titular del Rojo.

En contacto con el Cardinal Deportivo acotó: “Me pareció, al menos en el gol anulado, que no sé... es... no sé qué decir. Mirando reiteradas veces la jugada fue demasiado justa”. El tanto de Eduardo Duarte hubiera significado el empate parcial a los 80′.

Con relación al partido, Julio Aldama resaltó la actitud del equipo. “Salimos muy conformes con lo realizado por el equipo ante un rival con mucha jerarquía [...] Creo que ninguno de los jugadores se debe reprochar algo”.

El plantel “se portó, tuvo carácter y se brindó al 100%”, remarcó. El General Caballero JLM está jugando su primera temporada en la máxima división, aunque la primera victoria aún no ha llegado.