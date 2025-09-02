General Caballero JLM: Cabrera, con intervención exitosa

A través de las redes sociales, General Caballero de Juan León Mallorquín informó que “la operación de Richard Cabrera fue un éxito”, al punto de dar las “gracias al equipo médico del Sanatorio San Sebastián por la excelente atención”.

El marcador de punta sufrió una fractura de tibia tercio proximal de la pierna derecha. La etapa de recuperación va de entre dos a tres meses.

Cabrera, de 30 años, se unió a la institución roja altoparanaense en el mercado de pases invernal (junio), después de militar en el Monagas de Venezuela. Totaliza 19 presentaciones con el Rojo mallorquino.

El sábado, General Caballero enfrentará a Libertad, en el estadio Ka’arendy, a las 18:30, en el último partido de la primera rueda del torneo Clausura.