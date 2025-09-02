General Caballero JLM

General Caballero JLM: Cabrera, con intervención exitosa

El futbolista Richard Cabrera, del General Caballero de Juan León Mallorquín, tuvo el lunes una exitosa intervención quirúrgica de la grave lesión sufrida durante el partido contra Guaraní, celebrado en La Arboleda, con triunfo aurinegro por 4-0.

02 de septiembre de 2025 - 13:55
Richard Ariel Cabrera Aveiro, futbolista de General Caballero de Juan León Mallorquín, rodeado por componentes del staff de profesionales del Sanatorio San Sebastián.
A través de las redes sociales, General Caballero de Juan León Mallorquín informó que “la operación de Richard Cabrera fue un éxito”, al punto de dar las “gracias al equipo médico del Sanatorio San Sebastián por la excelente atención”.

El marcador de punta sufrió una fractura de tibia tercio proximal de la pierna derecha. La etapa de recuperación va de entre dos a tres meses.

Cabrera, de 30 años, se unió a la institución roja altoparanaense en el mercado de pases invernal (junio), después de militar en el Monagas de Venezuela. Totaliza 19 presentaciones con el Rojo mallorquino.

El sábado, General Caballero enfrentará a Libertad, en el estadio Ka’arendy, a las 18:30, en el último partido de la primera rueda del torneo Clausura.

