General Caballero JLM: Viaje a Asunción para la Supercopa

El partido entre General Caballero JLM y Cerro Porteño marcará el cierre de cuatro temporadas del Rojo en el máximo nivel del fútbol paraguayo, al que pretende retornar pronto.

Pese a estar sentenciado al descenso a la Intermedia, los “militares”, dirigidos técnicamente por Humberto Ovelar, lograron el título de la Copa Paraguay, en la que dejaron precisamente en camino al Ciclón, en cuartos de final.

La base del equipo del “Loro” es la misma que se impuso en la definición del torneo de integración sobre 2 de Mayo.

