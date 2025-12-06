General Caballero JLM
06 de diciembre de 2025 - 13:17

La formación de General para enfrentar hoy a Cerro Porteño

Miller Mareco, futbolista de General Caballero, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo en la final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
General Caballero disputa hoy la Supercopa Paraguay 2025: el Rojo de Humberto Ovelar enfrenta a Cerro Porteño con el objetivo de conquistar un nuevo título.

Por ABC Color

General Caballero de Juan León Mallorquín enfrenta hoy a Cerro Porteño en la definición de la Supercopa Paraguay 2025. El Rojo de Ka’arendy, ganador de la Copa Paraguay 2025, quiere despedir la temporada y la estadía en la máxima categoría con un nuevo título. El partido comienza a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Humberto Ovelar planifica repetir el mismo equipo que inició en la final del certamen nacional contra 2 de Mayo en el Río Parapití el 16 de noviembre. Desde entonces, los paranaenses perdieron 2-0 con Guaraní y, por el mismo resultado ante Libertad. De los dos, el técnico paraguayo solo alineó a los titulares en el duelo frente al Aborigen en el Ka’arendy.

Los jugadores de General Caballero celebran con el trofeo de campeón la conquista de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
La formación de General Caballero vs. Cerro Porteño en la Supercopa Paraguay 2025

Luis Guillén; Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González, Gabriel Molinas; Osmar Giménez, Silvio Torales, Juan Franco, Ángel Aguilera; Teodoro Arce y Clementino González.