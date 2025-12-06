La formación de General para enfrentar hoy a Cerro Porteño

General Caballero de Juan León Mallorquín enfrenta hoy a Cerro Porteño en la definición de la Supercopa Paraguay 2025. El Rojo de Ka’arendy, ganador de la Copa Paraguay 2025, quiere despedir la temporada y la estadía en la máxima categoría con un nuevo título. El partido comienza a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Lea más: A qué hora juega Cerro Porteño vs. General y dónde ver en vivo

Humberto Ovelar planifica repetir el mismo equipo que inició en la final del certamen nacional contra 2 de Mayo en el Río Parapití el 16 de noviembre. Desde entonces, los paranaenses perdieron 2-0 con Guaraní y, por el mismo resultado ante Libertad. De los dos, el técnico paraguayo solo alineó a los titulares en el duelo frente al Aborigen en el Ka’arendy.

La formación de General Caballero vs. Cerro Porteño en la Supercopa Paraguay 2025

Luis Guillén; Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González, Gabriel Molinas; Osmar Giménez, Silvio Torales, Juan Franco, Ángel Aguilera; Teodoro Arce y Clementino González.