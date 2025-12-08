General Caballero JLM: Operativo retorno “militar”

General Caballero, el Rojo mallorquino, estuvo en la élite durante cuatro temporadas. En el año en el que se produce su descenso a la Intermedia, llegó a su máxima conquista, la Copa Paraguay 2025, con la que pudo amortiguar el golpe deportivo.

La dirigencia “militar” deberá ajustar los cinturones en el aspecto económico, ya que los ingresos de los clubes de la segunda categoría son inferiores a los de la Primera.

La continuidad del entrenador Humberto Jesús “Loro” Ovelar está asegurada. Ahora, para la conformación de un plantel fuerte será necesaria la concreción de una buena operación, la transferencia de un jugador, principalmente al plano internacional.

El talentoso Teodoro Sebastián Arce queda libre a fin de año, mientras que su principal dupla ofensiva, Clementino González, tiene todo acordado con Trinidense.

En 2021, General Caballero ganó el torneo de la Intermedia con el récord de 73 puntos, con una campaña de 22 victorias, 7 empates y solo 5 derrotas.