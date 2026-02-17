Pitbull suelto en Juan León Mallorquín

El Pitbull, Juan Martínez, potente volante ofensivo, competirá en la División Intermedia tras un largo parate. Fue inhabilitado por tres años por consumo de esteroides, detectado en una prueba practicada el 23 de octubre de 2022, luego de un partido entre el Rojo mallorquino y Olimpia.

Martínez señaló que en la pretemporada del Pastoreo FC, un compañero le recomendó un inyectable que le había sobrado como tratamiento de una lesión de la rodilla y ese error le costó muy caro. Durante el periodo de inactividad oficial, se dedicó al fútbol de salón.