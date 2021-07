Fernando Jubero y “el objetivo es pelear lo más arriba posible”

Guaraní terminó el primer campeonato del año en el sexto puesto. Por ende, en el acumulativo está fuera de la Copa Libertadores y el ocupa el último lugar a la Copa Sudamericana (el séptimo cupo es de la Copa Paraguay y el octavo de la División Intermedia). Fernando Jubero, quien asumió en sustitución de Gustavo Costas, no solo tiene como meta mejorar el rendimiento del Aborigen si no que clasificar a una competencia internacional, logrando el título o escalando en la tabla anual.

“El objetivo es pelear lo más arriba posible. Sabemos que lo importante, en un torneo corto de dieciocho partidos, es empezar bien. Nuestro objetivo es siempre estar arriba”, comentó Jubero en la víspera del choque contra Sol de América, el sábado a las 19:30 en el Rogelio Silvino Livieres. “Hemos completado estas cinco semanas de trabajo muy bien. Tenemos muy buenas sensaciones respecto al equipo”, continuó con relación al grupo, que cerró la ventana de refuerzos.

“Ahora falta tener ritmo de partido y se agarra solo con partidos oficiales, con competencia. Jugamos contra un rival que se haya reforzado mucho y no lo hayamos podido observar se encara desde el punto de vista de pensar nuestro equipo. Conocemos a los jugadores del rival a nivel individual, pero no sabemos que funcionamiento va a tener”, agregó. Para recibir al Danzarín, el DT no reveló la formación, pero mencionó que confirmará en la charla técnica.