“Servio está bastante tranquilo, solo preguntó cómo era el tema”

Cerro Porteño-Guaraní es el clásico de la jornada nueve y es el partido más importante de la primera rueda del torneo Clausura. El partido, que recién será el sábado en La Nueva Olla, ya comenzó y tiene como escenario el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El primer ataque fue del Aborigen, que denunció a Jean Paulo Fernandes por un festejo obsceno: el brasileño fue suspendido por un juego. La respuesta es del Ciclón: evidenció un grito ofensivo, “la con... de tu madre, cornudo de m...” de Gaspar Servio a Rodrigo Alborno.

Dra. Leticia Escauriza, asesora jurídica de #CerroPorteño: "Acompañamos la filmación cuando ocurrieron esos hechos, tenemos fotografías y reportes periodísticos de los medios. Se ve muy bien que le dice la c.... de tu madre y cornudo de m..." #730AM pic.twitter.com/8QeKJ1DiS8 — Bruno Pont (@BrunoPont) September 14, 2021

“Hablé con Diego Moreno (asesor jurídico) y me comentó que hay un plazo de tiempo para contestar”, comentó Javier Acosta al Cardinal Deportivo. “También hablé con Gaspar Servio y estamos un poco aislados ya que el asesor jurídico está en eso”, agregó el gerente deportivo. “Le llamaron, le comunicaron a Servio. No hablamos mucho en detalles sobre eso. Servio tiene muchas ganas de jugar este partido. No estaba preocupado, estaba bastante tranquilo. Más que nada me preguntó cómo era el tema”, puntualizó sobre el portero, que estará presente ante el Azulgrana.