“El campeonato se perdió cuando la directiva decidió pelearse con Cerro por el festejo de un arquero”

Gaspar Servio reconoció la responsabilidad de perder el torneo Clausura en dos minutos y pidió disculpas a los hinchas de Guaraní. Pero las frases de culpa y perdón no fueron las únicas del argentino, que rompió el silencio el miércoles y descargó toda la artillería contra Juan Alberto Acosta, quien al mediodía, también el Cardinal Deportivo, había manifestado que “ya no había ambiente para que Servio siga”. El Legendario quiere rescindir con el argentino, que tiene contrato hasta 2023 (además de una deuda de US$ 250.000 con el jugador por la adquisición del pase).

Servio también cargó contra los dirigentes del Aborigen, recordando la denuncia que habían realizado contra Jean Paulo Fernandes por el festejo con Matheus durante uno de tres goles de Cerro Porteño en el primer superclásico del certamen. “El campeonato no se perdió en la última fecha, el campeonato se perdió cuando Guaraní salió a pelearse con Cerro por el festejo de un arquero, fue infantil lo que hizo Guaraní y la suspensión mía por un insulto que pasa en todos los partidos, pasó porque se puso a pelear con Cerro”, disparó el portero.

“Si te pones a pelear con Cerro te la van a devolver en silencio y donde más te duele y ahora el presidente sale a seguir tapándose conmigo, con los árbitros, con la APF y con Cerro y él nunca tuvo la culpa de nada”, señaló en referencia a Acosta. “Cuando me iba bien yo era su escudo de todas las cagadas que se mandaron ellos, cuando anotaron mal a un jugador en la Libertadores y fueron tendencia en todo el mundo (…) Habría que preguntarle al presidente porque todos se van peleados con él, Gustavo Costas, Cristian Báez, Raúl Bobadilla, se fueron en disputa con él”, cerró.

Servio, quien aseguró que desea continuar en el Indio y que estará en la pretemporada el 3 de enero para buscar revancha, reveló el dinero que adeuda el conjunto de Dos Bocas. “Guaraní me debe tres meses y estuve mucho tiempo sin cobrar y por el pase que arreglamos seis cuotas, me deben cinco. Ahora dependerá del club y mi representante para arreglar, lo único que quiero es salir en paz y se deje de hablar. Si la decisión es que salga, quiero salir en paz”, finalizó el exDorados de Sinaloa, que dejó en manos del representante la definición de su futuro en caso de no seguir en el Aurinegro.