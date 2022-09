Fernando Jubero: “No pienso dar ningún paso al costado”

Guaraní sumó ayer su octavo partido sin ganar por el torneo local y perdió 2-0 ante Tacuary, de gran campaña, por la novena fecha en los Jardines del Kelito. El entrenador del aborígen, Fernando Jubero, analizó los matices del compromiso y el deslucido presente de su equipo.

“El partido ha sido condicionado por el primer gol que recibimos y prácticamente al final del primer tiempo llegó el segundo. Creo que en las dos jugadas hay falta previa, pero no se por qué no se sancionaron”.

“Ha sido una derrota que duele por como se ha dado, hoy teníamos muchas esperanzas. Yo me siento tranquilo, no contento por los resultados porque tenemos que estar peleando más arriba. También tengo la obligación de ayudar al equipo, de revertir la situación, pero lo importante es seguir trabajando”.

Consultado acerca de su continuidad al frente del Legendario, Jubero respondió: “Yo no pienso dar ningún paso al costado, tengo solo en la cabeza seguir trabajando y ayudar al equipo. Lo más importante es no bajar los brazos, abandonando no se ayuda al grupo”.

“Es difícil hacer un análisis de muchas cosas, lo más importante es ayudar a los jugadores a levantarse”, sentenció.

El próximo desafío del indio será por la undécima fecha del Torneo Clausura 2022, este jueves 15 de septiembre desde las 16:45, ante Sportivo Ameliano.