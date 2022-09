Daniel Garnero: “Tuvimos un partido malísimo”

Libertad, uno de los equipos que pelea en la zona alta del campeonato, cayó sorpresivamente por 4-0 ante Guaireña en el Parque del Guairá por la décima fecha del Torneo Clausura 2022. El “Guma” quedó en el quinto lugar de la tabla con 16 puntos, a 5 del líder Cerro Porteño.

Daniel Garnero, entrenador de Libertad, se mostró autocrítico y soltó algunas frases contundentes en el post partido.

“Tuvimos un partido malísimo, sobre todo en el primer tiempo. Llegamos solo hasta tres cuartos de cancha, sabemos que es un rival que espera el error para salir rápido”.

“Desperdiciamos 45 minutos, estuvimos muy erráticos, y no fue individual, sino general. En el segundo tiempo arrancamos mucho mejor, asociamos bien, tuvimos alguna que otra situación clara antes de ese zapatazo que abrió el partido”, agregó.

“Fuimos, buscamos, pero no estuvimos precios ni claros. No pudimos ni pasar a ganar el juego, ni reducir la diferencia que había sacado el rival. Me quedo con lo del primer tiempo, donde no nos quitaban la pelota, se la dábamos nosotros”.

“No tuvimos efectividad y el rival sí la tuvo”, sentenció.

Por la fecha 11 del Torneo Clausura 2022, que será un adelanto, Libertad recibirá a Tacuary este miércoles 14 de septiembre en La Huerta, desde las 16:45.