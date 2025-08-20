Guaraní, con el retorno de Derlis Rodríguez

El volante ofensivo de Guaraní, Derlis Rodríguez, había colaborado con un tanto para la goleada aurinegra contra Olimpia 4-0, en Ciudad del Este, por la séptima fecha del torneo Clausura.
En la octava, Rodríguez no pudo jugar contra Cerro Porteño por cláusula de contrato. Su elenco sucumbió por 4-3 en La Visera de Nacional.
La vuelta de Derlis, surgido en Libertad y con pasado en Santaní, Tacuary y últimamente en Cerro Porteño, contrasta con la baja por lesión del mediocampista de contención Luis Martínez Soto, quien fue sustituido contra el Ciclón por Thiago Servín, cuyo puesto natural es marcador central, pero que cumplió como “6”.
El goleador Fernando Fernández continúa bajo cuidado médico, por lo que su participación frente al Guma es improbable. Con la irrupción del “Tanque”, Iván Ramírez Ferreira, el “Queso” pasó a la función de enlace.