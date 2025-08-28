Guaraní

Guaraní vs. Benjamín Aceval, por un boleto a octavos de final

Guaraní enfrenta hoy a Benjamín Aceval por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025.

28 de agosto de 2025 - 09:57
Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá.
Guaraní debuta hoy en la Copa Paraguay 2025. El Aborigen de Víctor Bernay enfrenta a Benjamín Aceval por la Fase 3: A partido único y eliminación directa, el campeón de la primera edición del certamen nacional busca el pase a octavos de final. El duelo arranca a las 16:00, hora de nuestro país, en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción.

Guaraní, escolta a 1 punto de Cerro Porteño

El Aborigen disputa la etapa luego de golear 4-0 a Libertad en La Huerta y de reducir a 1 punto la diferencia con el puntero Cerro Porteño tras la novena fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Legendario, que el domingo recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en Santísima Trinidad, afronta la llave con una formación alternativa.

Jhon Jairo Sánchez, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Benjamín Aceval, sexto en Primera División B

Por su parte, el Decano Chaqueño accedió a la ronda luego de superar 1-0 al 3 de Noviembre en la Fase 1 y 2-1 a General Artigas en la Fase 2. El conjunto de la ciudad de Villa Hayes milita en la Primera División B, la tercera categoría del sistema de Ligas: está sexto con 34 puntos, a 8 unidades del líder (3 de Noviembre), luego de 20 juegos disputados.

