Guaraní vs. Benjamín Aceval, por un boleto a octavos de final

Guaraní debuta hoy en la Copa Paraguay 2025. El Aborigen de Víctor Bernay enfrenta a Benjamín Aceval por la Fase 3: A partido único y eliminación directa, el campeón de la primera edición del certamen nacional busca el pase a octavos de final. El duelo arranca a las 16:00, hora de nuestro país, en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción.

Guaraní, escolta a 1 punto de Cerro Porteño

El Aborigen disputa la etapa luego de golear 4-0 a Libertad en La Huerta y de reducir a 1 punto la diferencia con el puntero Cerro Porteño tras la novena fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Legendario, que el domingo recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín en Santísima Trinidad, afronta la llave con una formación alternativa.

Benjamín Aceval, sexto en Primera División B

Por su parte, el Decano Chaqueño accedió a la ronda luego de superar 1-0 al 3 de Noviembre en la Fase 1 y 2-1 a General Artigas en la Fase 2. El conjunto de la ciudad de Villa Hayes milita en la Primera División B, la tercera categoría del sistema de Ligas: está sexto con 34 puntos, a 8 unidades del líder (3 de Noviembre), luego de 20 juegos disputados.