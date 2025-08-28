Cerro Porteño

Cerro Porteño: ¿A qué rival enfrentará en los octavos de final?

Cerro Porteño goleó 3-0 a Pastoreo FC y clasificó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón espera rival en la serie de los 16 mejores del certamen.

Por Darío Ibarra
28 de agosto de 2025 - 09:23
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.@CopaParaguayAPF

Cerro Porteño avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón goleó a Pastoreo FC en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá y espera rival en la próxima instancia. El Azulgrana, el único grande que no conquistó el certamen nacional, derrotó 3-0 al Albirrojo con goles de Luis Amarilla, Federico Carrizo e Ignacio Aliseda.

Los dirigidos por Diego Martínez, líderes del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, enfrentarán en la serie de los 16 mejores al ganador de Sol de América y Recoleta FC. El Danzarín, de la División Intermedia, y el Canario, de la Primera División, jugarán el martes 2 de setiembre, a las 16:00, hora de Paraguay, en el Emiliano Ghezzi de Asunción.

