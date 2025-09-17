Guaraní: Bernay, firme con la causa aurinegra

El entrenador argentino de Guaraní, Víctor Bernay, habría sido sondeado por Cerro Porteño para un eventual retorno a “la mitad más uno”, agradeciendo la comunicación, el interés, pero expresando su deseo de continuidad en la Toldería, a la que llegó a principios de junio en sustitución de Francisco Arce.
Bernay, quien dio sus primeros pasos en nuestro medio como auxiliar técnico de Pedro Troglio en el Ciclón, lleva 15 juegos dirigidos al Cacique, incluyendo Copa Paraguay, con un balance de 10 victorias, 1 empate y 4 derrotas.
Los aurinegros vienen de perder contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, por 1-0. El domingo tendrán otra dura prueba, esta vez contra Nacional, en enfrentamiento a desarrollarse en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 16:30.
El retorno del “Tanque”, Iván Ramírez Ferreira, ausente en la ronda anterior por suspensión, está asegurado.