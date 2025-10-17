Gaspar Servio, y su recuperación: “Dios quiera que para la pretemporada ya esté a la par”

El guardameta se mostró optimista con el progreso de su recuperación. “La verdad que estoy en plena recuperación. Recién empiezo con trabajo de campo, pero correr, un poco de coordinación, temas de salto y esas cosas. Todavía no tengo contacto con la pelota, que eso va a ser un poquito más adelante. Obviamente que vamos haciendo las etapas lentas pero seguras, así que gracias a Dios la pierna está respondiendo de gran manera. Y bueno, ojalá que pronto me encuentre dentro de una cancha porque a veces los días no pasan, la ansiedad a uno le gana. Pero Dios quiera que para la pretemporada ya esté a la par de mis compañeros”.
Consultado sobre lo que siente al ver a Guaraní peleando el campeonato desde la tribuna, el portero argentino manifestó “Uno quiere estar. Hace mucho tiempo estoy en Guaraní y siempre se me hizo esquivo lograr un objetivo que tenía. Y hoy el equipo está ahí peleando y a uno le da ganas de poder estar aportando de otro lugar. Pero bueno, hoy me toca apoyarlos, me toca estar en el día a día, en el vestuario los días de partidos, así que trato de darle mi mejor energía a los compañeros, siendo positivos, tratando de acompañarlos en este camino. Hay muchos chicos y uno trata de apoyarlos y desearles lo mejor. Que la alegría que ellos nos pueden dar a todos nosotros puede ser muy grande y ojalá que se nos dé, se nos viene haciendo esquivo hace bastante tiempo y todos estamos deseando el mismo final”.
El capitán descartó que la presión esté afectando negativamente a sus compañeros y elogió la propuesta del equipo. “La ansiedad no les está ganando, lo están haciendo de gran manera. Es un torneo donde todos hoy en día quieren bajar a los punteros, siempre que está llegando el final muchos equipos se juegan muchas cosas, clasificaciones a Copa y todo. Y los partidos tienden a ser más cerrados, pero bueno, Guaraní lo está haciendo de gran manera. Tiene una intensidad muy grande, cuando Guaraní te mete un gol, cuando abre el partido, te da la sensación de que va a terminar goleando. Ojalá que siga por ese mismo camino, pero hoy se están presentando partidos distintos. Todos se estudian, hoy bastantes equipos se están conformando con sacarle un punto a Guaraní”.
Al reflexionar sobre su rol como espectador forzado, Servio compartió sus sentimientos encontrados sobre disfrutar el buen juego de Guaraní y sufrir por no estar en cancha. “Yo disfruto todos los días de estar acá. Siempre dije que quiero estar acá, que es un club que quiero mucho. Me abrió la puerta de Paraguay, me hizo jugar la Copa Libertadores y muchísimas cosas más que nunca las nombré, pero que me lo dio el club. Así que gracias a Dios estoy donde quiero estar, estoy disfrutando, me toca disfrutar de otro lado, pero lo disfruto al fin, que eso es importante. Y sufriendo como todos. Obviamente que afuera se sufre más porque dentro de la cancha uno puede manejar ciertas cosas que afuera no. El nerviosismo está, para el que está afuera y bueno, apoyando a los chicos, como te digo. Estamos a seis partidos de conseguir algo muy importante y ojalá que se nos pueda dar”.
Finalmente, el arquero se tomó un momento para destacar el rendimiento de los porteros que lo han reemplazado durante su lesión. “Desde que yo dejé el arco, todos los que tuvieron la posibilidad de atajar lo hicieron de gran manera. Lo hizo Martín Rodríguez de muy buena manera y ahora le está tocando a Aldo Pérez y está respondiendo bien. Lo mismo con Marino Arzamendia. La verdad que son chicos que están aprovechando la oportunidad. Mucho tiempo, varios la esperaron y bueno, gracias a Dios se les presentó. Obviamente por una lesión mía, que seguramente ellos no lo deseaban y nadie lo deseaba que sea así. Pero bueno, siempre hay que estar preparado y la verdad que los chicos se entrenaron siempre para esta oportunidad y la están aprovechando”.