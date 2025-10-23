Víctor Bernay valora la clasificación y la posibilidad de mantener activo a su plantel

El técnico argentino valoró la performance de su rival y destacó la historia de su club en el torneo: “En primer lugar felicitar a River, hizo un buen partido, hizo un planteo táctico inteligente del cual nosotros tuvimos que hacer uso de nuestras armas para poder sacar el cero desde el arco. Feliz porque Guaraní es el equipo que más semifinales tiene en este torneo de Copa Paraguay y no podíamos deshonrar a esa historia. La verdad que estoy muy contento por los muchachos también, estoy muy contento porque hoy han podido jugar futbolistas que a veces uno no le puede dar los minutos necesarios. Como siempre les digo, nosotros solamente como entrenador le podemos incumplir en algo y que es la cantidad de minutos que desean jugar, pero eso son las reglas del juego, uno tiene que decidir por once″.

Lea más: Guaraní no falla y se anota en las semifinales de la Copa Paraguay

Bernay insistió en el buen rendimiento del equipo alternativo y el espíritu de grupo: “Hoy varios de los que no les he podido dar el tiempo que se merecen, porque todos entrenan y dejan la vida en cada sesión para ganarse un lugar y un puesto, hoy han podido demostrar de que están a la altura y de poder competir. Así que doblemente feliz por ellos también y por el grupo. Hoy estaban todos aquí adentro del vestuario, entrenaron por la mañana un grupo y hoy estaban todos presentes para poder buscar todo junto la clasificación a semifinal. Así que muy contento, como le dije en el vestuario, a disfrutar con la familia, pero ya mañana a ponerse el overol y a trabajar para el día domingo".

Al ser consultado sobre si Guaraní irá por ambos títulos (Liga y Copa), el estratega afirmó: “Siempre uno aspira a lograr lo máximo dentro de una institución. El club Guaraní tiene una gran historia y nosotros la conocemos, la sabemos y debemos ser competitivo fecha a fecha. Y después, si esa competencia nos permite tener un logro importante, será muy bienvenido porque es el deseo, lo necesitamos, lo deseamos mucho y queremos poder conseguirlo. Pero bueno, faltan pasos que dar y como siempre decimos, el partido más importante es el día domingo con Olimpia y para eso tenemos que trabajar y poder llegar de la mejor manera para poder conseguir un triunfo que nos siga posicionando en el primer lugar en la tabla de posiciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto al estado del plantel para el superclásico del domingo, el conductor legendario detalló la dosificación de las cargas: “Hoy terminaron bien. Habíamos dosificado la carga de Alexandro Maidana y de Derlis Rodríguez, que ingresaban en el primer tiempo. Necesitábamos que Fer-Fer esté en ritmo futbolístico también, por eso fue su ingreso desde el inicio del segundo tiempo. Pudimos manejar la cuestión a partir del resultado favorable. Así que, bueno, están bien, a pelear por un puesto, a dejar la vida en cada sesión de entrenamiento y el domingo a enfrentar un gran rival como lo es Olimpia. Intentaremos ser vencedores para poder seguir creciendo en esta tabla y poder seguir peleando el torneo hasta la última fecha y poder conseguir algo que lo deseamos mucho“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el entrenador explicó su elección de mediocampistas para el compromiso de Copa, resaltando la función de Octavio Alfonso y César Miño Miño: “Necesitábamos técnica y dinámica porque sabíamos que podía hacerse un planteo de poco espacio. Entonces, necesitamos jugadores en lo entre líneas y en los box con posibilidades de recibir ya orientados y de tener un arranque o por lo menos un buen destino del balón. Y Octavio, sabemos de que es un gran rematador, que tiene buena definición a gol desde fuera de área. Casualmente lo hablé antes de que empiece el partido, que en donde le quede, utilice su gran capacidad y lo ha demostrado, lo ha demostrado en la selección también. Así que muy contento por él, muy contento por el equipo, pero buscábamos esa dinámica y ese juego entre líneas que íbamos a necesitar para resolver rápidamente con capacidad técnica."