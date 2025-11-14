Guaraní 0-Nacional 4: La Academia golea y sube al podio

El encuentro arrancó con una notoria intensidad de parte de ambos equipos. Pero la Academia fue más creativa y contundente a la hora de concretar las chances de gol que tuvo en los primeros 45’ de juego.

El tanto de apertura llegó a los 6’ a través de una jugada que nació con Iván Valdez, quien cedió un pase a profundidad a Carlos Arrúa, quien a su vez ejecutó un centro medido a la cabeza del mediocampista Richard Prieto, que adelantó a su equipo (1-0) tras una estéril defensa del arquero Marino Arzamendia.

Inmediatamente después, a los 14’, el Aborigen, que comenzó errático y sin mucha claridad frente al arco defendido por Santiago Rojas, perdió la pelota en el medio campo y nuevamente Arrúa habilitó al delantero argentino Ignacio Bailone, que anotó de derecha colocando el balón al fondo del arco de Arzamendia para el 2-0 provisional, y así se fueron al descanso.

La complementaria inició con la misma temática, Guaraní descontó, pero la conversión fue anulada por fuera de juego. A partir de ahí fue todo para los albos, quienes encontraron el 3-0 con un golazo de Fabián Franco (remate fortísimo de derecha al ángulo), a los 68’. Incluso volvieron a marcar, pero el gol fue anulado, por falta previa, a instancias del VAR.

Finalmente llegó el 4-0 definitivo, a los 86’, con un remate exquisito de Matías Almeida, previo pase de Hugo Adrián Benítez, para sellar una goleada que vale el tercer lugar del podio.