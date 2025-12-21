Guaraní: Matías López, retorno confirmado

De esta forma, el mediocampista con llegada Matías López, con tres goles en 33 partidos con el Canario, es el primer retorno confirmado por Guaraní.

Lea más: Lista ampliada de bajas

Ahora, queda por resolverse los casos de los “aborígenes” que venían actuando en el Sportivo 2 de Mayo, César Ramírez (22), René Rodríguez (23), Jesús Llano (24) y Brahian Fernández (24).

En principio, el técnico argentino Víctor Bernay contaría con Ramírez y Llano, por lo que Rodríguez y Fernández volverían a ser cedidos al Gallo norteño o a otras instituciones.

