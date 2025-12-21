Guaraní
Guaraní: Matías López, retorno confirmado

Matías López retorna a Guaraní tras su gran temporada en Recoleta FC.
A través de sus cuentas, Guaraní oficializó la vuelta de Matías Julián López (22 años), quien tuvo una gran temporada en Recoleta FC.

Por ABC Color

De esta forma, el mediocampista con llegada Matías López, con tres goles en 33 partidos con el Canario, es el primer retorno confirmado por Guaraní.

Ahora, queda por resolverse los casos de los “aborígenes” que venían actuando en el Sportivo 2 de Mayo, César Ramírez (22), René Rodríguez (23), Jesús Llano (24) y Brahian Fernández (24).

En principio, el técnico argentino Víctor Bernay contaría con Ramírez y Llano, por lo que Rodríguez y Fernández volverían a ser cedidos al Gallo norteño o a otras instituciones.

