Guaraní, en modo rescate

El zaguero central César Ramírez, de 22 años, venía militando a préstamo en el 2 de Mayo, con el que disputó 23 partidos y marcó un gol. En 2024 había sido cedido a Rubio Ñu. Ahora tendrá la posibilidad de demostrar sus condiciones en Guaraní.

Lea más: Matías López, retorno confirmado

El primer regreso confirmado al Bosque fue Matías López (22), de gran temporada en Recoleta FC.

Quedan por definirse los casos de Jesús Llano (24), Brahian Fernández (24) y René Rodríguez (23), de los registros del Cacique y que venían militando en el Gallo norteño. La tendencia es que Llano vuelva a la Toldería y que los otros sean prestados nuevamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La preparación aurinegra se inició este lunes en Luque.