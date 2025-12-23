Estadio de Guaraní, en proceso

El coliseo de Guaraní, erigido luego de la demolición del antiguo Rogelio Livieres, popularmente conocido como Dos Bocas, tendrá una capacidad para 16.500 espectadores, con tribunas uniformes que darán un toque estético a la “Toldería”, aunque los nostálgicos hinchas no borrarán de su memoria el emblemático “Tobogán”.

Lea más: Guaraní, en modo rescate

El proyecto aurinegro contempla graderías con dos bandejas en las cabeceras (norte y sur), con un corredor en el medio. El sector preferencial será cubierto, con palcos en la zona alta y en los costados.

La inversión inicial ronda los 8.000.000 de dólares, con un aporte inicial de la Conmebol de US$ 2.500.000, que el club irá abonando de manera gradual, acuerdo a su participación en sus certámenes. En el 2026, el Cacique intervendrá en la Copa Libertadores, a partir de la segunda fase clasificatoria. Su rival será Juventud Las Piedras de Uruguay o Universidad Católica de Quito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy