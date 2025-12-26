Guaraní: En estudio, carpeta de goleador ecuatoriano

El artillero Jorge Daniel Valencia, de 29 años, registró 21 anotaciones en 35 partidos con el Manta FC.

La empresa que lo maneja habría acercado igualmente su carpeta a Olimpia y a varios clubes colombianos, pues tiene el deseo de transferirlo por su buen momento.

Deportivamente, Valencia podría reunir todos los requisitos para jugar en el Cacique, que maneja un presupuesto ajustado, por lo que no se encuentra en condiciones de realizar grandes erogaciones.

Valencia tiene un largo recorrido detrás de la pelota, en el Everest, Águilas de Santo Domingo, Santa Rita, América de Quito, Orense, Universidad Católica de Quito, Macará de Ambato y Manta FC.

Precisamente por una cuestión económica, el club del barrio Pinozá, que se encuentra en plena construcción de su estadio y que es presidido por Emilio Daher Acuña, no pudo retener al “choclofutbolista” Aldo Maíz, el mediocampista de muy buen paso por Dos Bocas.

El plantel aurinegro, comandado técnicamente por el argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay, realiza su preparación en Luque, dentro de las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), donde Guaraní tiene su parcela.