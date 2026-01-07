Guaraní: Se mueve la Toldería

Mariano Ramos, formado en River Plate, viene de consagrarse campeón de la División Intermedia con Rubio Ñu. Ahora tendrá la posibilidad de jugar en Primera, en Guaraní.

El marcador de punta por derecha es la primera incorporación aurinegra, exceptuando los retornos al club de Matías López, César Gregorio Ramírez y Jesús Llano.

El delantero Teo Arce, puntal para la conquista del título de la Copa Paraguay 2025 del General Caballero de Juan León Mallorquín, era pretendido por Nacional, pero al final llegaría a la Toldería aurinegra, por una mejor propuesta económica.

Arce, un “10” con desequilibrio y capacidad goleadora, es natural de Coronel Bogado, Itapúa. Proviene de la cantera del Olimpia, en el que tuvo muy pocas posibilidades en Primera.

Teodoro quedó con pase en mano, con la libertad de definir su futuro. El Cacique del barrio Pinozá parece ser ideal para seguir creciendo, ya que pese a su buena actualidad, tiene aún margen de mejoramiento.

Las gestiones entre las autoridades legendarias y el jugador están avanzadas, por lo que todo indica que Teo se vestirá de aurinegro en este ciclo.

Bajo el comando técnico del argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay, la plantilla de Guaraní realiza su pretemporada en el Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, en donde cuenta con una parcela.