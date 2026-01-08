Guaraní, con seguimiento a Icho Jara

Entre el 2024 y 2025, el Icho Jara, surgido en las formativas de Cerro Porteño, jugó a préstamo en Nacional, siendo dirigido por el actual conductor del Cacique, el argentino Víctor Bernay.

Lea más: Se mueve la Toldería

El volante central totalizó 63 presentaciones y marcó un par de tantos con la casaca tricolor. Actualmente se encuentra en periodo de observación en el Ciclón. Si no será tenido en cuenta por el técnico Jorge Bava, el Legendario está a la pesca, ya que desea contar con su concurso.

Guaraní incorporó a Mariano Ramos y recuperó a Matías López, César Gregorio Ramírez y Jesús Llano. Los próximos en ser anunciados serían el talentoso Teodoro Sebastián Arce y el punta de lanza argentino Imanol Segovia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de alcanzar protagonismo a nivel local, uno de los mayores objetivos del club del capitalino barrio Pinozá es llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello deberá superar dos instancias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su estreno será contra el vencedor de la llave entre Juventud Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Quito.