Guaraní: El Tanque podría emigrar

De acuerdo a los datos, el técnico argentino del Colo Colo, Fernando Ortiz (exconductor de Sol de América y Sportivo Luqueño), solicitó la incorporación de un centrodelantero y que los candidatos son el Tanque Ramírez, futbolista de Guaraní, y el uruguayo Agustín Albarracín (20), del Boston River.

La propuesta del Cacique trasandino sería un préstamo con opción a compra. El potente centroatacante legendario irrumpió en Primera en el 2025, con ocho goles señalados en 29 partidos.

La salida de Ramírez obligaría al técnico Víctor Bernay a replantear su bloque ofensivo, ya que desde la aparición del “9” le permitió al capitán Fernando Fernández a cumplir una función de “10”, más de armador de juego.

