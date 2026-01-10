Guaraní
Guaraní: El Tanque podría emigrar

Iván Ramírez Ferreira, joven centroatacante de Guaraní.
Iván Ramírez Ferreira, joven centroatacante de Guaraní.

Medios chilenos informaron que el Colo Colo se encuentra tras los pasos del delantero de Guaraní, Iván Ramírez Ferreira (21).

De acuerdo a los datos, el técnico argentino del Colo Colo, Fernando Ortiz (exconductor de Sol de América y Sportivo Luqueño), solicitó la incorporación de un centrodelantero y que los candidatos son el Tanque Ramírez, futbolista de Guaraní, y el uruguayo Agustín Albarracín (20), del Boston River.

La propuesta del Cacique trasandino sería un préstamo con opción a compra. El potente centroatacante legendario irrumpió en Primera en el 2025, con ocho goles señalados en 29 partidos.

La salida de Ramírez obligaría al técnico Víctor Bernay a replantear su bloque ofensivo, ya que desde la aparición del “9” le permitió al capitán Fernando Fernández a cumplir una función de “10”, más de armador de juego.

