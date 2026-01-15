Víctor Bernay y el presente de Guaraní de cara al debut en el Apertura 2026

A solo una semana y media del arranque del torneo, el estratega se mostró satisfecho con el cronograma cumplido hasta la fecha. Al ser consultado sobre el desarrollo de las tareas, Bernay explicó: “Bien, con normalidad, se hizo el trabajo fuerte las dos primeras semanas, empezó a disminuir las cargas esta semana, y para llegar a la semana de torneo en buen estado de forma deportivo y con ritmo futbolístico, que es lo que buscamos”.

Uno de los nombres que genera expectativa en Dos Bocas es el de Imanol Segovia. Sobre el nuevo refuerzo, el DT fue cauteloso respecto a sus tiempos de adaptación: “Es un central con un buen porte, que hizo inferiores en Racing de Avellaneda, y ahora tenemos que ver las condiciones en las cuales se encuentra para que pueda empezar a entrenarse y poder ponerse a la par del resto de los compañeros. Yo calculo que llevará un tiempo el ponerse a tono para poder disputar un puesto en el equipo”.

Asimismo, aclaró la situación de Mariano Ramos y su rol dentro de la estructura, descartando que llegue para cubrir un vacío específico de forma directa: “Mariano Ramos vino a competir el puesto junto a Juan Daniel Pérez, no vino a reemplazar directamente a Alcides Benítez. Es un chico que está haciendo sus primeras armas en el fútbol de Paraguay, hizo un buen torneo con Rubio Ñu, y ahora va a tener que pelear un puesto con Dani, que ya ha demostrado en Guaraní la capacidad que tiene también”.

La salida de Alcides Benítez, pieza clave en el esquema del año pasado, obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas internas. Bernay reconoció el peso del jugador saliente: “Alcides ha hecho un gran semestre, ha sido protagonista importante en el equipo, y obviamente por eso lo han venido a buscar rápidamente. Así que buscaremos el reemplazo, ya están trabajando todos los futbolistas a la par, y a partir de lo que decidamos y lo que venimos observando y vayamos observando que continúa, tomaremos la decisión final para ver quién es el que lo reemplace en el once titular”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a la conformación de la plantilla para este 2026, el entrenador indicó que solo resta una pieza para bajar la persiana de incorporaciones: “Estamos bien con la plantilla, nos está faltando un reemplazo que tenga la capacidad defensiva en la zona de volantes también, y con eso estaríamos completos para dar lugar y espacio a los futbolistas que ya tenemos, a los que vinieron, que pertenecen al club, que hicieron sus armas en Recoleta, 2 de mayo, que lo han hecho de buena forma y que hoy están nuevamente a disposición del club que los formó. Estamos muy conformes y estamos muy compenetrados con lo que debemos hacer y buscar ser muy competitivos desde la primera fecha”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, Bernay se refirió a las aspiraciones de Guaraní y la posibilidad de pelear el título, manteniendo un discurso de equilibrio y competitividad: “Siempre la postura fue competir, no podemos posicionarnos como los supercandidatos del campeonato, creo que todos los clubes o todos los equipos tienen esa misma aspiración, después, el andar del torneo dirá quiénes están en las reales condiciones de poder lograrlo. Siempre uno aspira a llegar a lo máximo y obviamente lo máximo es pelear un campeonato y ser campeón. Lo importante a mi criterio es empezar compitiendo, es trabajar fecha a fecha y a partir de ahí que te pueda depositar en la lucha por un torneo”.