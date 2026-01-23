Guaraní y una vuelta a los orígenes para presentar su nueva camiseta

En el marco de este lanzamiento, la institución de Dos Bocas llevó a cabo una acción de fuerte impacto emocional centrada en sus socios vitalicios. Tres figuras emblemáticas del club, Francisco Pecci, Roberto Leite y Luis Cacavelos, fueron los protagonistas de un gesto que conectó el pasado y el presente: recibieron una carta oficial despachada desde el propio Correo Paraguayo.

En dicha misiva, el club expresó su gratitud por las décadas de fidelidad y acompañamiento incondicional, otorgándoles el privilegio de ser los primeros hinchas en conocer el nuevo uniforme. Con este acto, Guaraní colocó la memoria institucional en el centro de su propuesta, reconociendo a quienes sostenienen la historia del “Aborigen” a través del tiempo.

¡Vestimos la historia del legendario! @ClubGuarani



No todos entienden lo que significa llevar el arco y la flecha en el pecho. Pero vos sí. 💛🖤🏹



Nueva piel del Legendario, edición 2026. pic.twitter.com/8JkACvEnMh — Kyrios (@kyriospy) January 23, 2026

El concepto estético de la temporada 2026 se sustenta en elementos minimalistas pero cargados de significado: una carta, un sello postal y la cifra “1903”. La nueva camiseta incorpora detalles inspirados en aquel año fundacional, reforzando el lazo emocional entre el club y su masa societaria. Bajo la premisa de que “¡Vestimos la historia del legendario!”, el uniforme busca que cada hincha porte un capítulo de la herencia del club.

El que pelea con el alma y apunta siempre al objetivo.



Nueva camiseta oficial 2026 💛🖤🏹@ClubGuarani pic.twitter.com/jsZOB3JD6d — Kyrios (@kyriospy) January 23, 2026

La producción de la prenda estuvo a cargo de la marca paraguaya Kyrios, sponsor aurinegro. Para los aficionados interesados en adquirir la nueva indumentaria, la camiseta oficial estará disponible para la venta a partir de hoy. El costo de la prenda se fijó en 300.000 guaraníes y podrá encontrarse en todas las tiendas de la marca Kyrios, permitiendo a la parcialidad aurinegra renovar su compromiso con los colores de uno de los clubes más antiguos del país.

