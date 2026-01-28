Aldo Pérez: el informe médico por la dura lesión en la rodilla

Guaraní no confirmó ni descartó una rotura de ligamento de Aldo Pérez. El arquero sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el partido frente a Olimpia por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El portero dejó el campo entre lágrimas y mucho dolor (Agustín Manzur terminó atajando por falta de cambios).

Tres días después del encuentro, el club publicó un informe médico, producto de la primera resonancia magnética realizada al jugador. “Se confirma un esguince grado 2, con lesión grado 1 del ligamento colateral, lesión en cuerno anterior del menisco y lesión del LCA. La presencia de inflamación y liquido articular dificulta una mayor exactitud en el diagnóstico”, señaló.

Guaraní: El informe médico de Aldo Pérez

📋 Informe médico - Aldo Pérez. pic.twitter.com/HFTxO315Ux — Club Guarani (@ClubGuarani) January 28, 2026

Aldo Pérez: nuevo estudio, en 2 semanas

El departamento médico del Aurinegro anunció que Aldo Pérez será nuevamente sometido a estudios en 2 semanas con el propósito de determinar con exactitud la dolencia y el tiempo estimado de recuperación. “Nueva evaluación y definición de conducta terapéutica en aproximadamente 2 semanas, cuando el proceso inflamatorio vaya cediendo”, finalizó.