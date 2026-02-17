Aldo Pérez, con operación exitosa, inicia la recuperación

La fatalidad golpeó a la figura aurinegra durante la jornada inaugural del torneo Apertura 2026 frente a Olimpia. En una acción desafortunada, un mal apoyo provocó que la rodilla se le quedara trabada, generando una preocupación inmediata que, lamentablemente, se confirmó con los estudios médicos posteriores. Sin embargo, el optimismo domina ahora el presente del portero bajo el lema de “borrón y cuenta nueva”.

Desde la entidad de Dos Bocas manifestaron su total respaldo al futbolista: “En los próximos meses continuará con su recuperación mientras todo el pueblo legendario lo espera y acompaña”, publicó el Club Guaraní a través de sus canales oficiales, subrayando la unidad del plantel y la afición en este proceso.

☑️ Aldo Pérez fue intervenido quirúrgicamente con éxito de su lesión.



El guardameta surgido en el Legendario, quien atravesaba un estado de forma excepcional, deberá afrontar una pausa obligatoria de entre 8 y 9 meses. Esta lesión interrumpe una progresión ascendente que tuvo su punto álgido en la temporada anterior, donde el oriundo de Itá se consolidó como una de las piezas más destacadas del equipo de Víctor Bernay, que peleó el título del Clausura palmo a palmo contra Cerro Porteño.

Su solvencia no pasó inadvertida para el cuerpo técnico de la Selección Paraguaya. Gracias a sus destacadas actuaciones, fue convocado por la Albirroja para la gira norteamericana, integrando el banco de suplentes en los duelos ante Estados Unidos y México. Aquella experiencia no solo sirvió de motivación, sino que mantenía viva su ilusión de pelear por un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo, un sueño que ahora queda en pausa mientras se enfoca en volver con la misma solidez que lo caracteriza.

