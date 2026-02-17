Guaraní: Maletas preparadas en la Toldería

El traslado aéreo de la comitiva de Guaraní a Montevideo está previsto para mañana con vistas al partido del jueves contra Juventud Las Piedras, en el Parque Viera del Wanderers, a las 19:00.

El desquite será una semana después, en el Defensores del Chaco. El ganador de la serie lidiará en la tercera fase clasificatoria con el vencedor de la llave entre el uruguayo Liverpool y el colombiano Deportivo Independiente Medellín.

El Cacique marcha en la cuarta posición del torneo Apertura, con una marca de dos victorias, dos empates y una derrota.

En el reciente triunfo sobre San Lorenzo por 3-1, el técnico Víctor Bernay quedó conforme con el rendimiento, por lo que es probable que mantenga el equipo, sin la necesidad de inclusión del juvenil. Diego Fernández y Jhon Jairo Sánchez son los candidatos a sustituir al chico César Miño.