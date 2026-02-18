Guaraní
18 de febrero de 2026 - 01:00

Guaraní: El Cacique contempla la Ciudad Vieja

Luis Gilberto Martínez Soto (26 años), mediocampista de contención de Guaraní.
Luis Gilberto Martínez Soto (26 años), mediocampista de contención de Guaraní.

La delegación de Guaraní se encuentra en Montevideo a la espera del partido de mañana contra Juventud Las Piedras, en el inicio de la serie de la segunda fase de la Copa Libertadores.

Por ABC Color

El duelo de ida entre Juventud Las Piedras y Guaraní se disputará en el Parque Viera del Wanderers, a las 19:00. La revancha será el jueves de la semana siguiente en el Defensores del Chaco, en el mismo horario.

Lea más: Maletas preparadas en la Toldería

El traslado se hizo a la medianoche. El chárter salió de Luque a las 23:10 y llegó a la capital uruguaya en las primeras horas de este miércoles. Los aurinegros paran en el Radisson Victoria Plaza, frente a la Plaza Independencia, desde donde pueden contemplar la Ciudad Vieja.

El enfrentamiento contará con arbitraje brasileño. El central será Rafael Klein, mientras que a cargo del VAR estará Daniel Nobre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para las 17:00 está marcada la práctica en el Racing de Montevideo, ocasión en la que Víctor Bernay confirmará el equipo, que básicamente estaría conformado por: Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Diego Fernández, Matías López, Luis Martínez y Jesús Llano; Derlis Rodríguez y Fernando Fernández.