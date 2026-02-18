Guaraní: El Cacique contempla la Ciudad Vieja

El duelo de ida entre Juventud Las Piedras y Guaraní se disputará en el Parque Viera del Wanderers, a las 19:00. La revancha será el jueves de la semana siguiente en el Defensores del Chaco, en el mismo horario.

El traslado se hizo a la medianoche. El chárter salió de Luque a las 23:10 y llegó a la capital uruguaya en las primeras horas de este miércoles. Los aurinegros paran en el Radisson Victoria Plaza, frente a la Plaza Independencia, desde donde pueden contemplar la Ciudad Vieja.

El enfrentamiento contará con arbitraje brasileño. El central será Rafael Klein, mientras que a cargo del VAR estará Daniel Nobre.

Para las 17:00 está marcada la práctica en el Racing de Montevideo, ocasión en la que Víctor Bernay confirmará el equipo, que básicamente estaría conformado por: Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Diego Fernández, Matías López, Luis Martínez y Jesús Llano; Derlis Rodríguez y Fernando Fernández.