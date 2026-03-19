Guaraní: Romagnoli llega a la Toldería

El “Pipi” Romagnoli, de 45 años, tuvo una destacada trayectoria como futbolista, lo que no significa que su carrera como entrenador también sea exitosa. Tendrá una buena prueba en Guaraní, uno de los clubes de mayor tradición del fútbol paraguayo.

Lea más: Romagnoli, nuevo DT de Guaraní

Su breve recorrido marca dos interinatos en San Lorenzo de Almagro, en 2020 (2 partidos) y 2024 (17), con una balance de 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Entre el 2024 y el 2025 condujo al San Martín de San Juan, con el que totalizó 22 cotejos, de los cuales ganó 5, empató 7 y perdió 10.

Con la conducción provisoria de Claudio David Vargas, el Cacique viene de vencer a Recoleta FC 3-1, en el Deportivo Capiatá. En la misma sede, el Legendario lidiará el sábado con Olimpia, en el añejo clásico previsto para las 18:30, por la decimosegunda ronda del Apertura, la primera de la rueda de las revanchas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien a Bernay no le acompañaron los resultados últimamente, su propuesta de juego fue muy buena, con mucho despliegue físico. La eliminación en la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores a manos del uruguayo Juventud Las Piedras fue un golpe muy duro.

Los aurinegros deberán tener paciencia con Romagnoli, quien firma por todo el 2026 y que necesita un periodo de adaptación. Su staff está compuesto por Gonzalo Prósperi, Germán Voboril, Armando Recio (asistentes), Gabriel Ruiz (preparador físico) y Cristian Brítez (entrenador de arqueros).

Los exigentes hinchas claman por un estadio moderno (en construcción) y una campaña de campeón, cuando la realidad del club es otra y la necesidad económica obliga a transferir jugadores en plena competencia como ocurrió con Alexandro Maidana, quien fue al Talleres de Córdoba.

Con anterioridad se había ido Alcides Benítez, al Belgrano. Las salidas, sumadas a las lesiones, mermaron el potencial del equipo y como siempre se dice, la soga se suelta en la parte más delgada, en este caso Bernay.