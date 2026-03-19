Leandro “Pipi” Romagnoli es el nuevo entrenador de Guaraní

De esta manera, el ídolo de San Lorenzo de Almagro afrontará su primer desafío profesional fuera de Argentina. Las gestiones entre el entrenador y la entidad de Dos Bocas llegaron a buen puerto, y durante estos días se ajustan los últimos detalles contractuales para formalizar su arribo a Paraguay, que será mediante un vinculo hasta lo que resta de la temporada.

Guaraní será el tercer club en la carrera de Romagnoli como director técnico principal. Su recorrido se inició en San Lorenzo de Almagro, donde entre interinatos y su etapa oficial, registró un balance de 9 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Posteriormente, estuvo al frente de San Martín de San Juan. En el conjunto sanjuanino, el “Pipi” no logró evitar el descenso de categoría, cerrando su etapa con una estadística de 6 triunfos, 7 igualdades y 10 caídas en su haber.

A la espera de la oficialización del nuevo cuerpo técnico, el plantel aurinegro llega con el ánimo renovado tras vencer 3-1 a Recoleta FC bajo el mando interino de Claudio Vargas. Sin embargo, el verdadero examen será este mismo sábado. Guaraní se medirá ante el puntero invicto del Apertura 2026, Olimpia, en una nueva edición del Clásico Añejo. Este encuentro podría marcar el inicio del nuevo proyecto, que puede ser crucial para definir el rumbo del equipo en temporada.