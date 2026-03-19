Cerro Porteño despide a Jorge Bava: el fin de un ciclo con dos títulos y poco brillo

El club despidió al estratega con un mensaje de gratitud en redes sociales: "Agradecemos al Profe Jorge Bava y a su Cuerpo Técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025. Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus próximos desafíos. Nuestro Barrio siempre será tu casa, Profe Bava", expresó la institución hacia el profesional, que llegó bajo la presidencia de Juan José Zapag, a finales de setiembre de la temporada anterior.

Agradecemos al Profe Jorge Bava y a su Cuerpo Técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025.



Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus… pic.twitter.com/yI229Wuzlo — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) March 19, 2026

El balance final de Jorge Bava: dos títulos y una salida precipitada

Jorge Rodrigo Bava pone punto final a su etapa en Cerro Porteño dejando un legado de éxito inmediato en su primer año, aunque marcado por un inicio de temporada 2026 que terminó precipitando su salida. El estratega uruguayo se despide de la Nueva Olla habiendo sumado dos trofeos a las vitrinas de la institución: el Torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay 2025, hitos que representaron el techo futbolístico de su gestión en Barrio Obrero.

El rendimiento del entrenador charrúa describió una curva de mayor a menor. Su etapa de plenitud se dio en el Clausura 2025, certamen donde se consagró campeón invicto tras dirigir 8 encuentros con un saldo de 5 victorias y 3 empates. En aquel torneo, la solidez defensiva fue su principal estandarte, permitiendo apenas 2 goles en contra. Esa racha ganadora se extendió a la Supercopa, donde su equipo exhibió una faceta demoledora al anotar 5 goles para asegurar el título frente a General Caballero de Juan León Mallorquín.

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Sin embargo, el Apertura 2026 se convirtió en el detonante de su despedida. Durante las 11 fechas de la primera rueda, el equipo mostró una fragilidad defensiva inusual, acumulando 3 derrotas y encajando 9 goles. A este factor se sumó la deuda pendiente en los clásicos: en sus dos enfrentamientos ante el tradicional rival, Bava no pudo festejar, cosechando un empate y una derrota, con un solo gol a favor y dos en contra.

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En términos globales, los números finales de Bava reflejan una efectividad importante a pesar del desenlace actual. En sus 22 partidos al frente del Ciclón registró 13 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas, logrando que su equipo marcara 29 tantos y recibiera 13, para un total de 45 puntos acumulados. Cabe destacar que en la Copa Paraguay 2025 se marchó invicto en tiempo reglamentario (un triunfo y una paridad), aunque sufrió la eliminación en la tanda de penales por 3-4. El charrúa se retira la sensación térmica de un equipo que, en el último tramo, careció de una identidad distintiva y perdió el rumbo competitivo que exige sus hinchas.