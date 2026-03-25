Leandro Romagnoli y la razón por la que aceptó dirigir Guaraní

Leandro Romagnoli sustituye a Víctor Bernay en Guaraní: el entrenador de 45 años aceptó la propuesta, aterrizó esta madrugada en suelo paraguayo y firmará en las próximas horas hasta diciembre de este año. En horas de la noche, estará presente en La Arboleda para observar el partido del Aborigen contra 2 de Mayo en la regularización de la fecha 7.

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Romagnoli contó que habló con varios paraguayos y ex jugadores del Legendario antes de asumir al conducción técnica del Indio. “Hablé con Aureliano (Torres), hablé con Celso Esquivel, con Johnny Santana, he hablado con mucha gente que conozco y soy amigo del fútbol. Lo primero que me dijeron es que venía un grande”, manifestó a ABC TV.

Leandro Romagnoli y el ‘sí’ a Guaraní

El ‘Pipi’ puntualizó que no dudó para aceptar la propuesta y reveló el motivo. “De una decidí. Es un equipo grande acá de Paraguay y tenido un montón tanto de conocidos como de amigos que han estado acá, como (Sebastián) Saja, como (Bautista) Merlini, como (Gabriel) Esparza también, que los conozco todos del fútbol. No dudé ni un segundo”, mencionó.