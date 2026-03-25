Guaraní
25 de marzo de 2026 - 09:46

Leandro Romagnoli y la razón por la que aceptó dirigir Guaraní

El argentino Leandro Romagnoli (d) durante la llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para oficializar con Guaraní.
El argentino Leandro Romagnoli (d) durante la llegada al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para oficializar con Guaraní.@ABCTVpy

Leandro Romagnoli aterrizó esta madrugada en suelo paraguayo para oficializar la llegada a Guaraní. El entrenador de 45 años es el reemplazante de Víctor Bernay.

Por ABC Color

Leandro Romagnoli sustituye a Víctor Bernay en Guaraní: el entrenador de 45 años aceptó la propuesta, aterrizó esta madrugada en suelo paraguayo y firmará en las próximas horas hasta diciembre de este año. En horas de la noche, estará presente en La Arboleda para observar el partido del Aborigen contra 2 de Mayo en la regularización de la fecha 7.

Lea más: Guaraní y 2 de Mayo regularizan el torneo Apertura 2026

Romagnoli contó que habló con varios paraguayos y ex jugadores del Legendario antes de asumir al conducción técnica del Indio. “Hablé con Aureliano (Torres), hablé con Celso Esquivel, con Johnny Santana, he hablado con mucha gente que conozco y soy amigo del fútbol. Lo primero que me dijeron es que venía un grande”, manifestó a ABC TV.

Guaraní vs. 2 de Mayo, la regularización del torneo Apertura 2026 por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. 2 de Mayo, la regularización del torneo Apertura 2026 por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Leandro Romagnoli y el ‘sí’ a Guaraní

El ‘Pipi’ puntualizó que no dudó para aceptar la propuesta y reveló el motivo. “De una decidí. Es un equipo grande acá de Paraguay y tenido un montón tanto de conocidos como de amigos que han estado acá, como (Sebastián) Saja, como (Bautista) Merlini, como (Gabriel) Esparza también, que los conozco todos del fútbol. No dudé ni un segundo”, mencionó.