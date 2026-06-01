Guaraní analiza un posible trueque con Libertad

El mediocampista Enzo Agustín Manzur, nacido en Argentina y que juega en la selección de Palestina, estaría en conflicto con la comisión directiva de Guaraní, encabezada por Emilio Daher Acuña, por lo que abandonaría la Toldería luego de dos temporadas y media.

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El volante central, de 25 años, es pretendido por Libertad. Además cuenta con un par de propuestas del exterior, aunque lo más probable es que siga en nuestro medio, esta vez defendiendo los colores del más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI.

Además de recibir una importante suma, el club del barrio Pinozá también podría contar con los servicios del atacante iteño Marcelo Fabián Fernández (24), como parte de la operación. El cambio de aire le vendría bien al “alfarero” para recuperar su nivel, ya que últimamente estuvo bajo.

Las relaciones entre ambas instituciones capitalinas son muy buenas. En el 2024, el Guma cedió a Adrián Alcaraz a Guaraní, donde alcanzó un altísimo nivel. Hoy el rizado se encuentra en Olimpia.

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La especie de trueque entre Manzur y Fernández podría beneficiar a ambos clubes. Libertad, que tiene a Nelson Haedo Valdez como nuevo entrenador, necesita recuperar protagonismo luego del pésimo primer semestre, mientras que Guaraní sigue en la misma tesitura de ajuste de cinturones y promoción de valores de su cantera.