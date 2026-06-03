Guaraní y los contratos que vencen a mitad de año

El primer semestre de Guaraní no fue bueno. Eliminado en la fase de clasificación de la Copa Libertadores, ocupando el séptimo puesto del campeonato Apertura 2026, entre 12 participantes.

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Los jugadores cuyos contratos vencen a mitad de año son Derlis Rodríguez (28 años), Richar Torales (25), Marino Arzamendia (28) y Jhon Jairo Sánchez (26).

Rodríguez es de los registros de Cerro Porteño y que por rendimiento merece seguir en la Toldería aurinegra, aunque todo dependerá del Ciclón, si contará con su concurso o lo volverá a ceder.

El 2026 de Derlis comprende 16 partidos y 3 goles. Su marca con la casaca aurinegra en el segundo semestre de 2025 fue de 21 juegos y 5 anotaciones.

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El carapegüeño Torales llegó al club del barrio Pinozá del Sportivo Ameliano. Su registro del año pasado fue de 46 presentaciones y 10 tantos. En el presente ciclo lleva 21 cotejos y 2 conversiones.

Arzamendia es de Olimpia y solo atajó en una oportunidad, siendo suplente de Gaspar Servio y Aldo Pérez, quien se lesionó al principio de la temporada.

El ecuatoriano Sánchez, por su parte, acumula 33 encuentros y 4 conversiones desde julio de 2025.

El cuerpo técnico aurinegro, encabezado por Leandro Romagnoli, analiza caso por caso, además de las posibles incorporaciones.

El que aún está con vínculo, pero que sería transferido o en su defecto prestado, es Enzo Agustín Manzur (25).

Existe interés en Marcelo Fernández (24), delantero de Libertad, además de Iván “Súper” Ramírez (31), quien ya estuvo en la institución y quedaría libre del Guma.