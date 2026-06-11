Guaraní cuenta con media docena de bajas

Para incorporar jugadores, Guaraní necesitaba liberar cupos. Es por eso que luego de una profunda evaluación, el entrenador argentino Leandro Romagnoli dio a la lista de atletas prescindibles.

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Las salidas se dan por distintos motivos. Eduardo Zaracho quedó en libertad de acción y fichó por Rosario Central de Argentina.

Agustín Manzur perdió protagonismo este año y será cedido a Libertad, del que vendrían algunos jugadores para potenciar la dotación aurinegro.

Las otras salidas son las de Jhon Jairo Sánchez, Marino Arzamendia, Marcos Gómez y Richar Torales, quienes no habrían llenado las expectativas.

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La dirigencia del Cacique, encabezada por Emilio Daher Acuña, gestiona con Cerro Porteño la extensión del préstamo de Derlis Rodríguez. Si el Ciclón desea contar con el concurso del volante ofensivo, este sería la séptima resta aurinegra.