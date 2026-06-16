Guaraní analiza un fichaje foráneo y mira de reojo al Canario

Con una docena de bajas, Guaraní necesita rearmar su plantel para dotar de elementos al entrenador Leandro Atilio Romagnoli para el segundo tramo de la temporada futbolística.

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El mediocampista central Julián Mavilla, de 26 años, campeón en Argentina con Belgrano de Córdoba, se encuentra en el interés del Cacique, que si bien maneja un presupuesto ajustado, podría hacer un esfuerzo por fichar al jugador para cubrir la vacancia de su compatriota Agustín Manzur, quien pasará a Libertad.

El cordobés Mavilla se formó en Atlético Rafaela, militó en Sportivo Las Parejas, Temperley y en enero de 2025 se unió a Belgrano, con el que hizo historia al lograr recientemente su primer cetro en la máxima categoría.

El club aurinegro del capitalino barrio Pinozá desde contar con tres futbolistas de Recoleta FC, aunque del lado del Canario manifestaron que hasta aquí solo se trata de una expresión de deseo, al no haber propuesta alguna.

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Los pretendidos por el Legendario son Wilfrido Báez, Pedro Ríos y Aldo Walmor González.

De momento, las actividades preparatorias se cumplen en el Comité Olímpico Paraguayo, en Luque, con una dotación reducida. La única incorporación es Paul Riveros, quien retorna luego de su préstamo al Sportivo Luqueño.

El campeonato Clausura arrancará el viernes 24 de julio. El debut de Guaraní será precisamente contra Luqueño, en condición de local.