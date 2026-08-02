Guaraní vs. Libertad, atractiva propuesta en la Arboleda

Dos instituciones tradicionales de la capital del país, Guaraní y Libertad, prometen un espectáculo con muchas emociones en el estadio de Rubio Ñu, a las 18:30, por la tercera fecha del campeonato Clausura.

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El Cacique perdió en su debut contra Sportivo Luqueño. En la segunda fecha superó ajustadamente al Sportivo San Lorenzo, por lo que llega a esta cita con tres puntos.

El Guma se impuso en el clásico blanco y negro sobre Olimpia y en la segunda fecha goleó a Recoleta FC 4-1, por lo que hasta aquí su producción es excelente, de la mano de Nelson Haedo Valdez.

Para sostener el proyecto del técnico Ariel Galeano, el Legendario necesita encadenar buenos resultados. El joven profesional, de 29 años, irrumpió en el profesionalismo en Libertad, con el que logró cuatro trofeos, respaldado por la riqueza de su plantel. Ahora, fuera de la institución albinegra del barrio Las Mercedes, no pudo demostrar mayormente nada.

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En el torneo Apertura, Libertad y Guaraní empataron 3-3 en la primera rueda. En la segunda, ganó el Aborigen 1-0.