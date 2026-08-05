Guaraní cuenta con varios “soldados caídos”

El estadio La Arboleda de Santísma Trinidad albergó el pasado domingo el partido entre Guaraní y Libertad, ganado por los aurinegros 2-1.

Lea más: Fecha 4: Los grandes el mismo día y la difícil parada del líder

En medio del festejo por el segundo triunfo seguido en el torneo Clausura 2026 (el anterior fue ante San Lorenzo), se encendieron las alarmas al departamento médico del Cacique, a tal punto que en la actualidad, cuatro atletas no activan con normalidad con el grupo y realizan tareas de fisioterapia.

El marcador de punta por derecha Juan Daniel Pérez (32 años) presenta una molestia en el posterior, una lesión muscular que le haría perder varias fechas.

El polifuncional defensor Alcides Javier Barbotte (24) sufrió un golpe en el tobillo y su evolución es seguida a diario por el cuerpo técnico liderado por Ariel Galeano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra potencial baja aurinegra es el zaguero Miguel Isaías Jacquet (31), quien también siente dolores cara interna del muslo.

Por último, el atacante argentino Juan Manuel García (33) está con una lesión muscular, por lo que estará al margen de las actividades oficiales.

El Legendario enfrentará el domingo a Nacional, el duelo de la cuarta ronda del Clausura a celebrarse en el estadio Arsenio Erico, en Barrio Obrero, a las 18:30.