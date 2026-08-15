Ariel Galeano: “Yo soy el principal responsable de la derrota”

Ariel Galeano no esquivó la responsabilidad tras la derrota de Guaraní 3-2 ante Rubio Ñu. El entrenador aurinegro reconoció el dolor por el momento que atraviesa el equipo, pero aseguró que mantiene la convicción de pelear por el campeonato.

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“Yo soy el principal responsable de la derrota”, afirmó Galeano, quien consideró que el resultado no reflejó el trámite del partido. El DT cuestionó especialmente los goles recibidos en rápida sucesión durante el segundo tiempo, aunque admitió que Guaraní debe dejar de lado los merecimientos y empezar a conseguir resultados.

“Guaraní es un club demasiado grande, se merece siempre ser protagonista y un equipo ofensivo que se impone a los demás”, sostuvo.

El entrenador también defendió el proceso pese a las dificultades. Recordó que asumió apenas diez días antes del inicio del Clausura y que encontró “muchas falencias ofensivas y defensivas” que intenta corregir paulatinamente.

Sobre el complicado contexto institucional, Galeano confirmó que mantiene diálogo con los aficionados y que incluso conversó con representantes de la barra después del partido. “Me gusta dar la cara, ser el responsable”, señaló.

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El caso Servio

Consultado nuevamente por Gaspar Servio, Galeano fue contundente y evitó entrar en detalles. Explicó que el club abrió un sumario interno por una conducta inapropiada y que el área legal lleva adelante la investigación.

“No soy yo quien va a tomar esa medida. Están los abogados trabajando”, indicó.

Sobre la posibilidad de incorporar otro arquero ante la situación del argentino, Galeano reveló que Guaraní ya está trabajando en esa alternativa, a pocos días del cierre del mercado de fichajes.

Pese al panorama adverso, el técnico insistió en que todavía queda campeonato: “Yo no puedo darme por vencido en el partido cinco”.