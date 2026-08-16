Guaraní atraviesa por un complicado momento

Una semana verdaderamente negra es la que acaba de cerrar Guaraní, que el miércoles 12 quedó eliminado de la Copa Paraguay 2026 a manos del Sportivo Iteño, de la tercera categoría, y que este sábado 15 perdió por 3-2 ante Rubio Ñu, por la quinta fecha del campeonato Clausura.

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Como siempre ocurre, el blanco de las críticas es el entrenador, en este caso Ariel Galeano, quien tras la caída contra el Laureado, en Villa Elisa, señaló que “Guaraní no se merece esta situación”.

El orientador, de 29 años, no pretende dar un paso al costado, pese a la presión de un sector de la afición legendaria. Señaló que tiene poco tiempo de trabajo y que llegó a poco del inicio de la competencia, tras la salida del argentino Leandro Atilio Romagnoli.

“El campeonato tiene 22 partidos. No puedo darme por vencido en el partido cinco, considerando que llegué diez días antes de comenzar el campeonato”, señaló Galeano, que de los seis juegos dirigidos al Cacique, incluyendo el torneo de integración, ganó dos, empató uno y perdió tres.

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En cuanto a la separación del arquero argentino Gaspar Servio, aparentemente por una cuestión disciplinaria, el DT indicó: “La institución instruyó un sumario interno por una conducta inapropiada sobre ciertos hechos acontecidos. Dicho procedimiento está en curso, hay una investigación que está realizando el área legal del club y mucho más que eso no puedo decir”, refirió.

El libro de pases se cierra el próximo viernes. La directiva, encabezada por Emilio Daher Acuña, estaría abocada en la contratación de otro guardameta. Contra Rubio Ñu, la portería legendaria estuvo cubierta por Antonino Martínez.