Miguel Martínez se acerca a la Toldería

En un momento convulsionado en Guaraní, por los malos resultados que originan una crisis interna, al club del barrio Pinozá desea cubrir un puesto sensible, que es del arco.

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Luego de la eliminación de la Copa Paraguay contra el Sportivo Iteño, de la Primera División B (tercera categoría), el cuerpo técnico aurinegro, encabezado por Ariel Galeano, comunicó al golero argentino Gaspar Servio que ya no sería tenido en cuenta.

En la caída del sábado frente a Rubio Ñu por 3-2, la portería legendaria fue cubierta por Antonino Martínez, quien llegó de Cerro Porteño y es considerado aún verde.

Es por eso que la dirigencia, liderada por Emilio Daher Acuña, inició gestiones para la contratación de Miguel Ángel Ramón Martínez Irala, de 27 años, actualmente suplente de Ángel Sánchez en Ameliano y que tiene vía libre para su salida temporal de la V azulada.

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El golero luqueño, que inició su carrera profesional en General Díaz, totaliza 132 presentaciones en Primera, entre el Águila -actualmente en la última categoría-, Cerro Porteño y Ameliano, al que se vinculó en 2025.

Además de cubrir el arco, el Cacique debe analizar profundamente la propuesta futbolística del entrenador, que no parece ser la ideal, más aún en este momento de máxima sensibilidad de su afición, dolida por la eliminación de la Copa de Todos y por contar con una dotación corta como para pelear por los puestos de vanguardia en el campeonato Clausura.