El gran objetivo de Guaraní era entrar a la Copa Libertadores, la mayor competencia de la Conmebol, que otorga ingresos económicos superiores. Sin embargo, nos números no alcanzaron para competir en La Gloria Eterna.

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De esta manera, el Cacique deberá conformarse en intervenir en la Copa Sudamericana. Los años en los que el club aurinegro del capitalino barrio Pinozá estuvo presente en la Sudamericana fueron 2003, 2005, 2010, 2012, 2013, 2019, 2023, 2024 y 2025.

El Legendario acumula 37 partidos en el evento, con un registro de 14 victorias, 10 empates y 13 derrotas.

A partir del año próximo, las series de la primera fase del segundo certamen en importancia de la Conmebol serán de ida y vuelta. Hasta aquí habían sido juegos únicos, de eliminación directa.

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La institución aurinegra, presidida por Emilio Daher Acuña, cuenta con la dirección técnica de Francisco “Chiqui” Arce.

El panorama internacional aún no está definido en el país. A la Copa Libertadores irán Olimpia (Paraguay 1) y Recoleta FC (4). Por los otros dos cupos pugnan Nacional (71 puntos acumulados), Libertad (67), Trinidense (66) y Cerro Porteño (66).

De este cuarteto de aspirantes, dos accederán a la Sudamericana. Por la última plaza internacional pugnan Ameliano (55) y 2 de Mayo (52).