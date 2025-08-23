12 de Junio perdió y puede dejar los puestos de ascenso a Primera

Batacazo en el Chaco: Guaraní de Fram, penúltimo en la tabla de posiciones, venció al escolta 12 de Junio por la fecha 24 de la División Intermedia 2025. El León Chaqueño sufrió una dura derrota y comprometió la estadía en los puestos de ascenso a la Primera División de Paraguay: fue 2-1 en el estadio Facundo Deleón Fossati de la ciudad de Villa Hayes.

Pedro González adelantó a los itapuenses a los 3 minutos y Jorge Nuñez aumentó la diferencia a los 24. Ya en la complementaria, Ángel Martínez descontó a los 56′ para el local, que terminó disputando el encuentro con uno menos por la expulsión del autor del gol a los 81′. La caída fue la segundo consecutiva para los conducidos por Juan Manuel Salgueiro.

12 de Junio puede perder el segundo lugar

12 de Junio continúa en el segundo lugar de la clasificación con 42 puntos, pero puede perder la ubicación con Deportivo Capiatá. El Escobero es tercero con 40 y el lunes 25 de agosto, en el cierre de la ronda, recibe a Sportivo San Lorenzo (18:30 en el Erico Galeano). Por su lado, Rubio Ñu, el puntero, superó 1-0 a Fernando de la Mora y aumentó la diferencia a 5 unidades.